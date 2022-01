LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 22-17, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: gli emiliani cercano la fuga nel secondo quarto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-32 Quattro triple di fila per i francesi! Pioggia di bombe: dopo Rosse, vanno a segno Benitez e Chassang. 26-26 Due triple: una in fila all’altra per Bourg-en-Bresse. Maxime Rosse è caldissimo dall’arco. 26-20 Pelos da tre! Gli risponde ancora Jaiteh. 24-17 Riprende la partita con Jaiteh che va a bersaglio. COMINCIA IL secondo quarto. Ora una breve pausa. SI CHIUDE IL PRIMO quarto: Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 22-17. 22-17 Belinelli, da due: canestro. 20-17 Pelos, triiiiiiipla che brucia la retina per il -3 dei francesi. 20-14 Tessitori si fa largo in mezzo all’area: canestro per lui. 18-14 Gita in lunetta di Pelos: 2/2, i francesi tornano a segnare, pur ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-32 Quattro triple di fila per i francesi! Pioggia di bombe: dopo Rosse, vanno a segno Benitez e Chassang. 26-26 Due triple: una in fila all’altra per-en-. Maxime Rosse è caldissimo dall’arco. 26-20 Pelos da tre! Gli risponde ancora Jaiteh. 24-17 Riprende la partita con Jaiteh che va a bersaglio. COMINCIA IL. Ora una breve pausa. SI CHIUDE IL PRIMO-en-22-17. 22-17 Belinelli, da due: canestro. 20-17 Pelos, triiiiiiipla che brucia la retina per il -3 dei francesi. 20-14 Tessitori si fa largo in mezzo all’area: canestro per lui. 18-14 Gita in lunetta di Pelos: 2/2, i francesi tornano a segnare, pur ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Bourg en Bresse 13-12 Eurocup 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Bourg… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 0-0 EuroCup basket 2022 in DIRETTA: si comincia! Squadre subito in bagarre -… - karda70 : RT @Virtusbo: ?? LIVE dalla Segafredo Arena Quintetto #Virtus: Ruzzier, Pajola, Cordinier, Alibegovic, Sampson Virtus Segafredo Bologna-Bou… - Virtusbo : ?? LIVE dalla Segafredo Arena Quintetto #Virtus: Ruzzier, Pajola, Cordinier, Alibegovic, Sampson Virtus Segafredo B… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Bourg en Bresse Eurocup 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Bourg… -