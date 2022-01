LIVE Tunisia-Mali 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Partita che viaggia sulle poche fiammate dei giocatori in campo, Mali che ci prova con Haidara e Djenepo ma senza niente di incisivo. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo, Tunisia-Mali 0-0. 43? Partita che si avvia alla fine del primo tempo senza grandi sussulti. 41? Tentativo di Sliti che colpisce il corpo di un difensore Maliano. 39? Tentativo di Haidara che finisce vicino al secondo palo. 37? Djenepo va al cross, sbaglia il colpo di testa H.Traoré. 35? Partita molto fallosa a centrocampo. 33? Tunisia che cerca di prendere il comando del gioco. 31? Giallo per Djenepo per simulazione dopo un fallo. 29? Momento di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Partita che viaggia sulle poche fiammate dei giocatori in campo,che ci prova con Haidara e Djenepo ma senza niente di incisivo. A tra poco per il secondo45?iltempo,0-0. 43? Partita che si avvia alla fine deltempo senza grandi sussulti. 41? Tentativo di Sliti che colpisce il corpo di un difensoreano. 39? Tentativo di Haidara chevicino al secondo palo. 37? Djenepo va al cross, sbaglia il colpo di testa H.Traoré. 35? Partita molto fallosa a centrocampo. 33?che cerca di prendere il comando del gioco. 31? Giallo per Djenepo per simulazione dopo un fallo. 29? Momento di ...

