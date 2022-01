LIVE Sci alpino, Seconda prova Wengen in DIRETTA: Dominik Paris studia i punti chiave della Lauberhorn (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca della prima prova di ieri – I precedenti dell’Italia a Wengen Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda, ed ultima, prova della discesa libera di Wengen (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Si entra sempre più nel vivo sulla mitica Lauberhorn, in vista di un importante fine settimana di gare che vedrà in calendario ben due discese, un superG ed uno slalom. Nella prima prova disputata ieri ha brillato in maniera particolare il nostro Christof Innerhofer, che ha preceduto gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa classificaCoppa del Mondo – La cronacaprimadi ieri – I precedenti dell’Italia aBuongiorno e benvenuti alla, ed ultima,discesa libera di(Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022. Si entra sempre più nel vivo sulla mitica, in vista di un importante fine settimana di gare che vedrà in calendario ben due discese, un superG ed uno slalom. Nella primadisputata ieri ha brillato in maniera particolare il nostro Christof Innerhofer, che ha preceduto gli ...

