LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: quinto posto per Daniel Grassl nello short maschile (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58: Inizia la gara con la prima coppia, i finlandesi Milania Vaananen/Mikhail Akulov. Lei di Lahti, lui ucraino di Dnipro. Si allenano a Perm in Russia. Hanno partecipato entrambi all'Europeo del 2018 ma con altri compagni. Si esibiscono su Until I Find You di Alibi Music 17.56: A rappresentare i colori azzurri ci saranno Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e Sara Conti-Niccolò Macii. Per Ghilardi-Ambrosini si tratterà della quarta rassegna continentale insieme in una stagione cruciale che culminerà con la partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Sarà una gara importantissima per gli allievi di Rosanna Murante e Franca Bianconi. Conti-Macii, invece, sono debuttanti assoluti una competizione così importante a seguito di tanta, tantissima, gavetta nelle prove di seconda e ...

