LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: quinto posto per Daniel Grassl nello short maschile, alle 17:45 le coppie (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! L’appuntamento è fissato tra poco meno di due ore, alle 17:45, per seguire lo short program delle coppie d’artistico. 15:56 Si è quindi concluso lo short program individuale maschile, una gara molto più spettacolare rispetto ai pronostici della vigilia. Sul podio in questo momento i tre pattinatori russi con Mozalev al comando (99.76), seguito da Kondratiuk (99.06) e Sememenko (99.04). Quarto Morisi Kvitelashvili (92.76) davanti al nostro Daniel Grassl (91.75). In top 10 Gabriele Frangipani, nono (81.79). Dodicesimo Nikolaj Memola (73.98). 15:55 91.75, punteggio forse rallenatato dalle chiamate sul filo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:00 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! L’appuntamento è fissato tra poco meno di due ore,17:45, per seguire loprogram delled’. 15:56 Si è quindi concluso loprogram individuale, una gara molto più spettacolare rispetto ai pronostici della vigilia. Sul podio in questo momento i tre pattinatori russi con Mozalev al comando (99.76), seguito da Kondratiuk (99.06) e Sememenko (99.04). Quarto Morisi Kvitelashvili (92.76) davanti al nostro(91.75). In top 10 Gabriele Frangipani, nono (81.79). Dodicesimo Nikolaj Memola (73.98). 15:55 91.75, punteggio forse rnatato dchiamate sul filo ...

