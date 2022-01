LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: le coppie azzurre per la top ten. Quinto Grassl nello short maschile! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.19: Inizia il secondo gruppo con i tedeschi Letizia Roscher / Luis Schuster. Entrambi di Chemniz, lei giovanissima, 17 anni, lui 20 anni. Si allenano a casa, a Chemnitz. Al debutto agli Europei. Si esibiscono sulla colonna sonora di Joker di Charlotte Lawrence, Daniel Pemberton 18.10: Tanti problemi, soprattutto per Danilova che sbaglia il salto in parallelo e cade nel lanciato e nella spirale. Tante detrazioni e ultimo posto con 36.86 (18.51+21.35). Ora il warm up del secondo gruppo, formato da tre coppie 18.06: Si chiude il primo gruppo con la coppia olandese Daria Danilova / Michel Tsiba. Danilova nata a Mosca, 19 anni, Tsiba, di Groningen, 24 anni. Si allenano fra Berlino e Mosca, sono stati 16mi agli Europei 2020. Si esibiscono su Bad Guy di Scott ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.19: Inizia il secondo gruppo con i tedeschi Letizia Roscher / Luis Schuster. Entrambi di Chemniz, lei giovanissima, 17 anni, lui 20 anni. Si allenano a casa, a Chemnitz. Al debutto agli. Si esibiscono sulla colonna sonora di Joker di Charlotte Lawrence, Daniel Pemberton 18.10: Tanti problemi, soprattutto per Danilova che sbaglia il salto in parallelo e cade nel lanciato e nella spirale. Tante detrazioni e ultimo posto con 36.86 (18.51+21.35). Ora il warm up del secondo gruppo, formato da tre18.06: Si chiude il primo gruppo con la coppia olandese Daria Danilova / Michel Tsiba. Danilova nata a Mosca, 19 anni, Tsiba, di Groningen, 24 anni. Si allenano fra Berlino e Mosca, sono stati 16mi agli2020. Si esibiscono su Bad Guy di Scott ...

