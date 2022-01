LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Kondratiuk sfiora i 100 punti e si porta al comando. Attesa per Grassl (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:58 Ora sul ghiaccio uno degli outisider del lotto: si tratta del pattinatore dell’Azerbaijan Vladimir Litvinstev che performerà sulle note de “Morceaux de fantasie” Op. 3 di Sergei Rachmaninov. 14:57 Lo svizzero Lukas Britschgi raccoglie 72.96 (36.36, 36.60) e si porta al quinto posto. 14:55 Tre errori in altrettanti elementi di salto per Britschgi che commette una vistosa sbavatura nel qadurplo salchow combinato in qualche modo con il triplo toleoop, nel triplo axel e e nel triplo lutz, entrambi atterrati con step out. 14:53 Siamo arrivati al momento dello svizzero Lukas Britschgi. Il suo programma sarà pattinato su “Keeping me aLIVE” di Acoustic. 14:52 Mark Kondratiuk sfiora i 100 punti!!!!! Il russo conquista la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:58 Ora sul ghiaccio uno degli outisider del lotto: si tratta del pattinatore dell’Azerbaijan Vladimir Litvinstev che performerà sulle note de “Morceaux de fantasie” Op. 3 di Sergei Rachmaninov. 14:57 Lo svizzero Lukas Britschgi raccoglie 72.96 (36.36, 36.60) e sial quinto posto. 14:55 Tre errori in altrettanti elementi di salto per Britschgi che commette una vistosa sbavatura nel qadurplo salchow combinato in qualche modo con il triplo toleoop, nel triplo axel e e nel triplo lutz, entrambi atterrati con step out. 14:53 Siamo arrivati al momento dello svizzero Lukas Britschgi. Il suo programma sarà pattinato su “Keeping me a” di Acoustic. 14:52 Marki 100!!!!! Il russo conquista la ...

