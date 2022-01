LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Frangipani si porta al comando, a breve Memola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 Non particolarmente britannico Newberry che inaugura la prova con una brutta caduta nel triplo axel. Poi solo una combinazione triplo-doppio (triplo loop/doppio toeloop) e il triplo lutz. 13:58 Adesso sul ghiaccio il britannico Graham Newberry; la sua musica è “Torture” di Les Friction. Subito dopo sarà la volta del debutto di Nikolaj Memola. 13:58 L’azzurro Gabriele Frangipani si porta meritatamente al comando della classifica! L’allievo di Angelina Turenko scavalca quota 80 con 81.79 (44.93, 36.86). Ottimo lavoro per l’azzurro! 13:55 OTTIMA PRESTAZIONE PER GABRIELE Frangipani!!!!!!!!!!!!!!!!! L’azzurro atterra prima il quadruplo salchow, viziato da un arrivo non perfetto, poi un ottimo triplo axel e la combinazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:01 Non particolarmente britannico Newberry che inaugura la prova con una brutta caduta nel triplo axel. Poi solo una combinazione triplo-doppio (triplo loop/doppio toeloop) e il triplo lutz. 13:58 Adesso sul ghiaccio il britannico Graham Newberry; la sua musica è “Torture” di Les Friction. Subito dopo sarà la volta del debutto di Nikolaj. 13:58 L’azzurro Gabrielesimeritatamente aldella classifica! L’allievo di Angelina Turenko scavalca quota 80 con 81.79 (44.93, 36.86). Ottimo lavoro per l’azzurro! 13:55 OTTIMA PRESTAZIONE PER GABRIELE!!!!!!!!!!!!!!!!! L’azzurro atterra prima il quadruplo salchow, viziato da un arrivo non perfetto, poi un ottimo triplo axel e la combinazione ...

