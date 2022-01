LIVE Inter-Juventus | Supercoppa Italiana in DIRETTA | probabili formazioni | si gioca a San Siro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale, Inzaghi parte favorito nello scontro contro Allegri. Inzaghi senza defezioni in rosa, manda la squadra titolare che tanto sta facendo bene in campionato. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Perisic sugli esterni a tutta fascia, a centrocampo Calhanoglu avanti su Vidal con Brozovic e Barella a completare il pacchetto. In attacco la coppia titolare Lautaro Martinez–Dzeko. In porta Handanovic. Allegri trova una rosa piena zeppa di infortunati e indisponibili. Chiesa con la rottura del crociato anteriore finisce anticipatamente la stagione, squalificati Cuadrado e De Ligt. Bonucci e Dybala accusano diversi problemi ...