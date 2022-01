LIVE Inter-Juventus 0-0 | Supercoppa Italiana in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

3? Subito discesa di Perisic per Dzeko che di testa non trova la porta. 1? Inizia la partita! 20.57 Tutto pronto! 20.55 Entrano in campo le due squadre. 20.52 Tra 5 minuti ingresso in campo dei giocatori. 20.49 Questa sarà la 7^ partecipazione allaper Massimiliano Allegri, che diventerà l'allenatore più presente nella storia della competizione (superando Marcello Lippi, fermo a sei). 20.46 Simone Inzaghi è uno dei due allenatori ad aver allenato più di una partita diriuscendo sempre ad alzare il trofeo (in due occasioni, al pari di Rafa Benitez). 20.43 Arturo Vidal ha preso parte a due reti in tre presenze in(gol e assist nel 2012) – il ...