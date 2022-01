LIVE Inter-Juventus 0-0 | Supercoppa Italiana in DIRETTA | Dybala parte dalla panchina!

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 Questa sarà la 7^cipazione allaper Massimiliano Allegri, che diventerà l’allenatore più presente nella storia della competizione (superando Marcello Lippi, fermo a sei). 20.46 Simone Inzaghi è uno dei due allenatori ad aver allenato più di una partita diriuscendo sempre ad alzare il trofeo (in due occasioni, al pari di Rafa Benitez). 20.43 Arturo Vidal ha presoa due reti in tre presenze in(gol e assist nel 2012) – il centrocampista dell’è già andato a segno da ex contro la, nel gennaio 2021 in Serie A. 20.40 Prima di questa edizione, Samir ...

Advertising

Inter : ?? | LIVE Segui la nostra diretta su @Twitch ???? ?? - JuventusTV : Avviciniamoci a #InterJuve insieme! Siamo LIVE con il pre-partita ?? Qui ?? - Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Eccoci con il nostro LiveMatch pre #InterJuventus #SupercoppaFrecciarossa ?? Dallo stadio @EvaGini… - gwf_official : Supercoppa Italiana: Inter vs Juventus live. #InterJuve - FcInterNewsit : Tutto pronto a #SanSiro ??, dove tra pochi minuti andrà in scena la finale di #SupercoppaItaliana tra #Inter e… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Inter

... il match valido per la Supercoppa italiana trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,e Juventus si affrontano nel match valido per la ...e Juventus si affronteranno in Supercoppa Italiana solo per la seconda occasione; nella precedente sfida - nel 2005 - hanno avuto la meglio i nerazzurri, con un successo per 1 - 0 firmato da ...L’Inter arriva alla sfida di Supercoppa dopo aver vinto il big match contro la Lazio appena 3 giorni fa. I nerazzurri hanno perso solamente una partita, quella contro il Real Madrid, negli ultimi 3 ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Meazza, il match valido per la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio M ...