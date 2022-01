LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Bisha in DIRETTA: Walkner svetta tra le moto, ritiro per Copetti tra i quad (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.43 AUTO – Dopo 42 km abbiamo solo tre concorrenti con un riferimento cronometrico. De Villers (Toyota) svetta con 2? di margine su Lategan (Toyota) e 9? su Al-Attiyah (Toyota). Siamo però ancora in una fase primordiale della tappa. 07.40 quad – Al rilevamento dell’85° km, il francese Alexandre Giroud è sempre al comando con la sua Yamaha. Alle sue spalle c’è il brasiliano Medeiros (Team Marcelo Medeiros) a 1’55” a precedere il polacco Wisniewski (Orlen Team) a 2’36”. Brutte notizie per il secondo in classifica, Pablo Copetti. Problemi al motore della sua Yamaha e ritiro per lui. Per Giroud il successo di questa Dakar è sempre più vicino. 07.35 moto – Cambia la situazione. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.43 AUTO – Dopo 42 km abbiamo solo tre concorrenti con un riferimento cronometrico. De Villers (Toyota)con 2? di margine su Lategan (Toyota) e 9? su Al-Attiyah (Toyota). Siamo però ancora in una fase primordiale della. 07.40– Al rilevamento dell’85° km, il francese Alexandre Giroud è sempre al comando con la sua Yamaha. Alle sue spalle c’è il brasiliano Medeiros (Team Marcelo Medeiros) a 1’55” a precedere il polacco Wisniewski (Orlen Team) a 2’36”. Brutte notizie per il secondo in classifica, Pablo. Problemi alre della sua Yamaha eper lui. Per Giroud il successo di questaè sempre più vicino. 07.35– Cambia la situazione. Il ...

Advertising

dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della decima tappa della #Dakar: una stage importante per definire ulteriormente… - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Bisha in DIRETTA: regna l’incertezza tra le moto Al-Attiyah pronto per un nuo… -