LIVE Dakar 2022 | tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Bisha in DIRETTA | Price vince tra le moto | 12° Petrucci

10.41 CAMION – Al km 170 Sotnikov è al comando, guadagnando altri 15? su Nikolaev (secondo, adesso a +30? dunque); calo per il cileno Casale che scende in quinta posizione (+1'45"). È sempre un dominio Kamaz-Master: oltre ai primi due, troviamo al terzo posto Karginov (+1'23") e al quarto Shibalov (+1'32"). 10.30 AUTO – Perde tempo Sébastien Loeb (Prodrive). L'alsaziano paga 4 minuti al 258° chilometro di una competizione che vede al comando il veterano Stéphane Peterhansel. L'alfiere di Audi precede di due minuti lo spagnolo Carlos Sainz sulla seconda auto ufficiale del marchio tedesco. 10.24 moto – Sam Sunderland in difficoltà negli ultimi chilometri della speciale! Il britannico della GasGas accumula oltre 9? di distacco solo nell'ultimo settore della prova e cede la leadership della ...

