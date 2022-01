LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Bisha in DIRETTA: Price svetta tra le moto, nuova doppietta Audi in vista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 AUTO – Stéphane Peterhansel ad un passo dal successo. Attendiamo l’ufficialità, ma si prospetta una seconda doppietta per Audi! Secondo posto per Sainz a 2 minuti e 6 dal teammate. Nasser Al-Attiyah (Toyota) resta leader della generale con 32 minuti su Sébastien Loeb (Prodrive). 11.33 QUAD – Siamo al penultimo intertempo per quanto riguarda i quad. Il brasiliano Marcelo Medeiros (Team Marcelo Medeiros) detta il passo con 3.19 di vantaggio su polacco Kamil Wi?niewski (Orlen Team). Perde tempo francese Alexandre Giroud (Yamaha), terzo e sempre più leader della classifica generale. 11.17 AUTO – Stéphane Peterhansel si conferma leader al penultimo intertempo. Sainz si trova a 2.22 dal transalpino che insegue il primo acuto di questa stagione. Attenzione all’argentino Orlando ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41 AUTO – Stéphane Peterhansel ad un passo dal successo. Attendiamo l’ufficialità, ma si prospetta una secondaper! Secondo posto per Sainz a 2 minuti e 6 dal teammate. Nasser Al-Attiyah (Toyota) resta leader della generale con 32 minuti su Sébastien Loeb (Prodrive). 11.33 QUAD – Siamo al penultimo intertempo per quanto riguarda i quad. Il brasiliano Marcelo Medeiros (Team Marcelo Medeiros) detta il passo con 3.19 di vantaggio su polacco Kamil Wi?niewski (Orlen Team). Perde tempo francese Alexandre Giroud (Yamaha), terzo e sempre più leader della classifica generale. 11.17 AUTO – Stéphane Peterhansel si conferma leader al penultimo intertempo. Sainz si trova a 2.22 dal transalpino che insegue il primo acuto di questa stagione. Attenzione all’argentino Orlando ...

