LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Bisha in DIRETTA: Price in vetta tra le moto, 15° Petrucci (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.43 CAMION – Partita anche l’avventura dei camion e il leader della classifica generale Dmitry Sotnikov sembra voler ribadire il proprio primato. Il russo (Kamaz Master) precede i connazionali e compagni di marca Nikolaev di 1? e Shibalov di 28?. La situazione è ancora in evoluzione, ma si può evincere ancora una volta il dominio dei Kamaz. 09.40 AUTO – Dopo 213 km di speciale, il clan Audi si conferma in grande spolvero: Stephane Peterhansel guida le fila con 1’45” di vantaggio sul compagno di squadra Carlos Sainz. A seguire il duo Toyota formato dal sudafricano Lategan a 1’53” e da Nasser Al-Attiyah a 3’20”. Sesto il francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) a 4’35”. 09.37 QUAD – Situazione immutata dopo 170 km: al comando sempre il francese (leader della classifica generale) Alexandre Giroud (Yamaha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.43 CAMION – Partita anche l’avventura dei camion e il leader della classifica generale Dmitry Sotnikov sembra voler ribadire il proprio primato. Il russo (Kamaz Master) precede i connazionali e compagni di marca Nikolaev di 1? e Shibalov di 28?. La situazione è ancora in evoluzione, ma si può evincere ancora una volta il dominio dei Kamaz. 09.40 AUTO – Dopo 213 km di speciale, il clan Audi si conferma in grande spolvero: Stephane Peterhansel guida le fila con 1’45” di vantaggio sul compagno di squadra Carlos Sainz. A seguire il duo Toyota formato dal sudafricano Lategan a 1’53” e da Nasser Al-Attiyah a 3’20”. Sesto il francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) a 4’35”. 09.37 QUAD – Situazione immutata dopo 170 km: al comando sempre il francese (leader della classifica generale) Alexandre Giroud (Yamaha ...

