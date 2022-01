LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Bisha in DIRETTA: Medeiros conquista le quad, Peterhansel svetta tra le auto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 quad – Vittoria per Marcelo Medeiros (Team Marcelo Medeiros) tra i quad con 2 minuti e mezzo di scarto sul polacco Kamil Wi?niewski (Orlen Team). Terzo posto per francese Alexandre Giroud (Yamaha), sempre più padrone della Dakar 2022. 11.58 auto – Orlando Terranova completa il podio! L’argentino di Prodrive svetta sul sudafricano Henk Lategan (Toyota). Audi completa una seconda splendida doppietta, il terzo acuto di questa corsa che è sempre più vicina al traguardo di Jeddah. 11.41 auto – Stéphane Peterhansel ad un passo dal successo. Attendiamo l’ufficialità, ma si prospetta una seconda doppietta per Audi! Secondo posto per Sainz a 2 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10– Vittoria per Marcelo(Team Marcelo) tra icon 2 minuti e mezzo di scarto sul polacco Kamil Wi?niewski (Orlen Team). Terzo posto per francese Alexandre Giroud (Yamaha), sempre più padrone della. 11.58– Orlando Terranova completa il podio! L’argentino di Prodrivesul sudafricano Henk Lategan (Toyota). Audi completa una seconda splendida doppietta, il terzo acuto di questa corsa che è sempre più vicina al traguardo di Jeddah. 11.41– Stéphanead un passo dal successo. Attendiamo l’ufficialità, ma si prospetta una seconda doppietta per Audi! Secondo posto per Sainz a 2 ...

