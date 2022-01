L’ira di Musumeci dopo il mezzo sgambetto dell’Ars 

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si votavano i grandi elettori per il Quirinale, a Palazzo dei Normanni. E così l’occasione è diventata ghiotta per mandare messaggi, non certo cifrati, firmati da malpancisti e trasformisti con l’abito dei peones, in vista delle prossime regionali: alla fine dello spoglio le fibrillazioni tradizionali del centrodestra siciliano certificano una frattura nella coalizione sublimata dall’arrivo di Nello“solo” al terzo posto tra gli eletti. Il più votato – primo indizio – è stato Gianfranco Micciché, presidente dell’Ars, e ha preso più voti del governatore – secondo indizio – anche il grillino Nunzio Di Paola. L’effetto è stata una scossa che per qualche frangente ha fatto pensare alla fine dell’esperienza di governo a Palazzo d’Orleans. Immediata anche la lettura politica delle doppie preferenze espresse: l’interpretazione più accreditata addebita a una parte del ...