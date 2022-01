L’infermiera accusata di false somministrazioni di vaccino ha confessato e si dice pentita

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)arrestata lo scorsombre con l’accusa di aver somministratodosi dicontro il Covid ha. Si tratta di Anna Maria Lo Brano, operatrice sanitaria all’ospedale civico di Palermo e all’hub della Fiera del Mediterraneo. Lo Brano ha ammesso che non agiva da sola ma con l’aiuto di altre due persone, una collega e un medico, i cui nomi non sono resi noti nel verbale depositato al Tribunale del riesame, dato che l’indagine della Digos continua a proseguire. Tra gli arrestati c’è anche il commerciante Giuseppe Tomasino. “Eravamo ad una festa di comuni amici, in quell’occasione mi chiese di dargli una mano in quanto era un No Vax convinto e non voleva assolutamente fare il”, ha dichiarato Lo Brano. Poi l’incontro nel negozio dell’uomo in corso ...