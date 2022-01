L'impasse politica attorno al Quirinale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Conte e Letta si sono visti nella giornata di lunedì e continuano ad avere contatti, l'obiettivo dell'ex fronte rosso-giallo è di giocarsi insieme la partita. Renzi tiene aperte tutte le ipotesi mentre il centrodestra è fermo sulla candidatura di Berlusconi, anche se Salvini - pur premettendo che non devono esserci veti - cerca un accordo su una figura condivisa che sia di area. E dunque a fotografare bene la situazione è il capogruppo M5s Crippa che nella riunione di gruppo ha parlato di stallo. Un'impasse destinata a durare ancora a lungo, considerato che la direzione del Pd è slittata a sabato e che il centrodestra potrebbe riunirsi solo la prossima settimana. Ma sul tavolo, oltre alla candidatura (non ancora ufficiale) del Cavaliere, resta in piedi l'ipotesi che porta l'attuale presidente del Consiglio Draghi al Colle. Un'opzione che trova riscontro in un ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Conte e Letta si sono visti nella giornata di lunedì e continuano ad avere contatti, l'obiettivo dell'ex fronte rosso-giallo è di giocarsi insieme la partita. Renzi tiene aperte tutte le ipotesi mentre il centrodestra è fermo sulla candidatura di Berlusconi, anche se Salvini - pur premettendo che non devono esserci veti - cerca un accordo su una figura condivisa che sia di area. E dunque a fotografare bene la situazione è il capogruppo M5s Crippa che nella riunione di gruppo ha parlato di stallo. Un'destinata a durare ancora a lungo, considerato che la direzione del Pd è slittata a sabato e che il centrodestra potrebbe riunirsi solo la prossima settimana. Ma sul tavolo, oltre alla candidatura (non ancora ufficiale) del Cavaliere, resta in piedi l'ipotesi che porta l'attuale presidente del Consiglio Draghi al Colle. Un'opzione che trova riscontro in un ...

Ultime Notizie dalla rete : impasse politica La Corea del Nord ha fatto un nuovo test con un missile ipersonico Impasse Il lancio arriva mentre Pyongyang si rifiuta di rispondere alle richieste degli Stati Uniti ... ma Pyongyang ha rifiutato l'offerta, accusando gli Stati Uniti di perseguire una politica 'ostile'...

SCENARIO/ I silenzi che aprono al bis di Mattarella Questa impasse sembra dipendere anche dalla posizione assunta da Berlusconi. Fino a qualche giorno ... Di fatto resta l'opzione che toglie le castagne dal fuoco a tutta la politica, un modo per evitare ...

L'impasse politica attorno al Quirinale AGI - Agenzia Giornalistica Italia SCENARIO/ I silenzi che aprono al bis di Mattarella L'impasse attuale sul Quirinale, il silenzio del centrosinistra e la necessità di scostamenti di bilancio sembrano spingere verso il bis di Mattarella ...

GLI ELETTORI ITALIANI (E NON SOLO) VOTANO PIU’ PER I LEADER CHE PER I PARTITI (pubblicato sul "Riformista del 11 1 22 con Pasquale Pasquino) Invece di parlare drasticamente di “fine della politica”, potrebbe essere utile provare ad analizzare le ragioni delle difficoltà che in ...

