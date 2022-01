Liliana Resinovich, nel bosco del mistero. "Il marito persona offesa" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Caso Liliana Resinovich : ha nominato un avvocato Sebastiano Visintin , marito della donna scomparsa da casa, a Trieste, il 14 dicembre e trovata cadavere il 5 gennaio scorso nel bosco che amava ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Caso: ha nominato un avvocato Sebastiano Visintin ,della donna scomparsa da casa, a Trieste, il 14 dicembre e trovata cadavere il 5 gennaio scorso nelche amava ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San G… - paglialunga00 : RT @anna_volante: L'autopsia sul corpo di Liliana Resinovich evidenzia l'assenza di traumi e pare confermare la morte per grave scompenso c… - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Liliana Resinovich è morta per scompenso cardiaco secondo l’autopsia: ora si attendono esami tossicologici In ESCLUSIVA p… - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: In esclusiva le dichiarazioni di Claudio, l'amico speciale di Liliana Resinovich: 'Voleva lasciare il marito' #Pomeriggio5… - anna_volante : L'autopsia sul corpo di Liliana Resinovich evidenzia l'assenza di traumi e pare confermare la morte per grave scomp… -