L'eurodeputato tedesco di estrema destra che ha esultato per la morte di Sassoli, definendolo "sporco maiale" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre l'Italia intera (con qualche piccola eccezione rumorosa, come Paolo Becchi e altri piccoli haters senza vergogna) e l'Europa si sono strette nel cordoglio per la morte di David Sassoli (i cui funerali di Stato si celebreranno venerdì a Roma), c'era un europarlamente dell'estrema destra tedesca che esultava per il decesso del Presidente del Parlamento Europeo. Il suo nome è Nicolaus Fest, eletto con Alternative fuer Deutschland. Lo ha fatto in una chat interna che qualcuno ha deciso di rendere pubblica proprio per denunciare l'atteggiamento del politico tedesco. E lui, invece di smentire questa notizia (perché, evidentemente, non poteva) ha rincarato la dose.

