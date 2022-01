L’epidemiologa Salmaso accusa: “Troppi morti Covid sono ingiustificati, il sistema sanitario ha delle colpe” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non sappiamo abbastanza dei decessi Covid”. Per L’epidemiologa Stefania Salmaso, ex direttrice del Centro nazionale di epidemiologia dell’Istituto superiore di sanità, non conosciamo abbastanza sui decessi. “Bisognerebbe avere ulteriori informazioni, conoscere le comorbodità, le tempistiche dei ricoveri, l’eligibilità per trattamenti terapeutici: insomma se ci sono margini di miglioramento del terribile carico di casi fatali giornaliero”. In un’intervista alla Stampa molto allarmata, L’epidemiologa invita a curare un aspetto ancora poco studiato, a suo parere. Ed è molto severa e realistica: non nasconde l’ipotesi che la motivazione dei tanti -Troppi- morti siano dovuti alle carenze del nostro sistema sanitario. “Non sappiamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non sappiamo abbastanza dei decessi”. PerStefania, ex direttrice del Centro nazionale di epidemiologia dell’Istituto superiore di sanità, non conosciamo abbastanza sui decessi. “Bisognerebbe avere ulteriori informazioni, conoscere le comorbodità, le tempistiche dei ricoveri, l’eligibilità per trattamenti terapeutici: insomma se cimargini di miglioramento del terribile carico di casi fatali giornaliero”. In un’intervista alla Stampa molto allarmata,invita a curare un aspetto ancora poco studiato, a suo parere. Ed è molto severa e realistica: non nasconde l’ipotesi che la motivazione dei tanti -siano dovuti alle carenze del nostro. “Non sappiamo ...

