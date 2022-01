Le tre ragioni che rischiano di bloccare il Pnrr. Parla Bianchi (Ance) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Costo delle materie prime e prezzo dei contratti di appalto, messa a punto finale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di aggiudicazione delle pubbliche amministrazioni. L’Italia prova a correre lungo la strada tracciata dal Pnrr, ma le difficoltà e i nodi da sciogliere, come in fondo è naturale che sia, non mancano in alcun settore. A tal proposito sono tre in particolare le questioni che preoccupano maggiormente le aziende di costruzioni e che rischiano, a loro avviso, di bloccare il Paese dal punto di vista delle opere pubbliche e delle infrastrutture. Aspetti denunciati con forza dal vicepresidente di Ance con delega ai lavori pubblici, Edoardo Bianchi, in questa intervista rilasciata a Formiche.net. Cominciamo dal primo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Costo delle materie prime e prezzo dei contratti di appalto, messa a punto finale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di aggiudicazione delle pubbliche amministrazioni. L’Italia prova a correre lungo la strada tracciata dal, ma le difficoltà e i nodi da sciogliere, come in fondo è naturale che sia, non mancano in alcun settore. A tal proposito sono tre in particolare le questioni che preoccupano maggiormente le aziende di costruzioni e che, a loro avviso, diil Paese dal punto di vista delle opere pubbliche e delle infrastrutture. Aspetti denunciati con forza dal vicepresidente dicon delega ai lavori pubblici, Edoardo, in questa intervista rilasciata a Formiche.net. Cominciamo dal primo ...

