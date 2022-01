“Le mascherine Ffp2 le comprino le famiglie. Il decreto non prevede che siano le scuole a fornirle”, l’uscita choc dei presidi italiani (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Appartenendo a una delle categorie più agevolate nell’ambito della galassia dei ‘viziatissimi’ statali, nell’ambito della naturale vocazione nel ‘pretendere’ o, in ogni caso, comunque abituati a non dover risolvere i problemi, stavolta i presidi rischiano grosso andando a ‘sfrugugliare’ senza il minimo pudore le già provate famiglie italiane, i cui figli – come se non bastasse – pagheranno duramente in futuro l’esser stati parte di una generazione condannata a delle grosse lacune proprio ‘grazie’ all’approssimazione dell’attuale sistema scolastico. Scuola, i presidi: “Alle mascherine Ffp2 devono provvedere le famiglie. Non è previsto che debbano essere fornite dalle scuole” “Alle mascherine Ffp2 devono provvedere le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Appartenendo a una delle categorie più agevolate nell’ambito della galassia dei ‘viziatissimi’ statali, nell’ambito della naturale vocazione nel ‘pretendere’ o, in ogni caso, comunque abituati a non dover risolvere i problemi, stavolta irischiano grosso andando a ‘sfrugugliare’ senza il minimo pudore le già provateitaliane, i cui figli – come se non bastasse – pagheranno duramente in futuro l’esser stati parte di una generazione condannata a delle grosse lacune proprio ‘grazie’ all’approssimazione dell’attuale sistema scolastico. Scuola, i: “Alledevono provvedere le. Non è previsto che debbano essere fornite dalle” “Alledevono provvedere le ...

