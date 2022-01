Lazio nel caos, l’allarme dell’Ordine dei medici: oltre un migliaio di operatori sanitari (vaccinati) contagiati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È caos nel Lazio dove oltre un migliaio di operatori sanitari vaccinati risultano contagiati. l’allarme arriva dall’Ordine dei medici: “nel Lazio abbiamo oltre un migliaio di operatori sanitari, tra medici e altri professionisti che in questo momento sono positivi a Covid-19.”. Un caos indescrivibile con la Regione guidata da Zingaretti che fatica a garantire i servizi essenziali. “Tutto questo manda ancora di più in affanno il servizio sanitario – dice l’Ordine dei medici – perché, alla carenza di personale che già esiste, si aggiunge l’ulteriore riduzione del numero ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Èneldoveundirisultanoarriva dall’Ordine dei: “nelabbiamoundi, trae altri professionisti che in questo momento sono positivi a Covid-19.”. Unindescrivibile con la Regione guidata da Zingaretti che fatica a garantire i servizi essenziali. “Tutto questo manda ancora di più in affanno il servizioo – dice l’Ordine dei– perché, alla carenza di personale che già esiste, si aggiunge l’ulteriore riduzione del numero ...

