Lavoro l'ira del Papa: "Tanti lavoratori in nero, terribile quello minorile". Poi l'affondo contro i governi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Per la prima volta è successo che Papa Francesco ha trasformato l'udienza generale in una occasione per ricordare con un minuto di silenzio i lavoratori disperati che anche in questa pandemia sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Per la prima volta è successo cheFrancesco ha trasformato l'udienza generale in una occasione per ricordare con un minuto di silenzio idisperati che anche in questa pandemia sono ...

Advertising

moonlightneva : @NUOVOR4NGE la nostra ira nel tornare a lavoro e dover sopportare ore e ore di questo strazio solo perché we are our own sugar daddy - alessio223 : @MadameVide Madame, io ti abbraccio forte. Mia sorella Simonetta, che ira non c'è più, faceva il tuo stesso lavoro… - mistermeo : RT @JDascjauan: In #Italia siamo tornati al 1938,quando furono promulgate che #leggirazziali,mio figlio per andare al #lavoro usa la bicicl… - ira_atr : - ognuno di voi, chiedendovi, appunto, di mandarle una registrazione. P.s. @burtonatr ottimo lavoro! - ira_atr : @burtonatr @totaldgdr Stai tranquillissima, non porti alcun problema. Il problema qui è il loro, tu sei stata dolci… -