Lavori alla rete, erogazione idrica sospesa a Frasso Telesino e Melizzano

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica che a causa di Lavori urgenti e indifferibili per manutenzione idrauliche c/o Centrale di Melizzano – BN da parte della regione Campania, sarà sospesa l'erogazione idrica nei comuni di Frasso Telesino e Melizzano, a partire dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del giorno 13 gennaio 2022. L'azienda specifica che al ripristino dell'alimentazione potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità, dovuti al movimento dei sedimenti nelle condotte, ciò non pregiudica la qualità dell'acqua.

