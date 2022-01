Latina, assistenza domiciliare temporanea gratuita per le persone fragili: ecco come richiederla (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Comune di Latina, Assessorato alle Politiche di Welfare, ha attivato un servizio gratuito di assistenza domiciliare temporanea rivolto a persone fragili, per età o per condizione di vita, che si trovano in una situazione di isolamento a causa della pandemia. Il servizio verrà erogato nel periodo coincidente con lo stato di bisogno ed è a carattere temporaneo. assistenza domiciliare temporanea a Latina «Svolto in collaborazione con la Cooperativa Sociale OSA, specializzata nel servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e persone fragili – spiega l’Assessora al Welfare e Vice Sindaco Francesca Pierleoni – il servizio verrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Comune di, Assessorato alle Politiche di Welfare, ha attivato un servizio gratuito dirivolto a, per età o per condizione di vita, che si trovano in una situazione di isolamento a causa della pandemia. Il servizio verrà erogato nel periodo coincidente con lo stato di bisogno ed è a carattere temporaneo.«Svolto in collaborazione con la Cooperativa Sociale OSA, specializzata nel servizio diin favore di anziani, disabili e– spiega l’Assessora al Welfare e Vice Sindaco Francesca Pierleoni – il servizio verrà ...

