L'Atalanta regola il Venezia: un gol per tempo, Dea ai quarti di finale di Coppa Italia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Finisce come in campionato, con la vittoria dell'Atalanta su un Venezia comunque propositivo fino al fischio finale. I nerazzurri si impongono 2-0 grazie alle reti di Luis Muriel e Joakim Maehle e strappano il pass per i quarti di finale in attesa della sfida tra Fiorentina e Napoli che decreterà la prossima avversaria della compagine bergamasca. Nulla da fare per la squadra di Zanetti, il cammino dei lagunari nella Coppa nazionale si interrompe al Gewiss Stadium di Bergamo. I padroni di casa impongono il proprio ritmo sin dai primi minuti, si gioca praticamente a una porta soltanto. Muriel e compagni giocano sul velluto e al 12? del primo tempo trovano il gol del vantaggio: il colombiano sfrutta un assist di Freuler e solo davanti a Lezzerini non sbaglia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Finisce come in campionato, con la vittoria dell'su uncomunque propositivo fino al fischio. I nerazzurri si impongono 2-0 grazie alle reti di Luis Muriel e Joakim Maehle e strappano il pass per idiin attesa della sfida tra Fiorentina e Napoli che decreterà la prossima avversaria della compagine bergamasca. Nulla da fare per la squadra di Zanetti, il cammino dei lagunari nellanazionale si interrompe al Gewiss Stadium di Bergamo. I padroni di casa impongono il proprio ritmo sin dai primi minuti, si gioca praticamente a una porta soltanto. Muriel e compagni giocano sul velluto e al 12? del primotrovano il gol del vantaggio: il colombiano sfrutta un assist di Freuler e solo davanti a Lezzerini non sbaglia. ...

