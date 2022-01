L’Atalanta, il Venezia e quegli incroci di Coppa Italia da non dimenticare: poche gioie, qualche dolore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C osa hanno in comune Atalanta e Venezia oltre al 1907, anno di fondazione? La bacheca dei trofei: una Coppa Italia a testa. Se può consolare, quella lagunare si perde nella notte dei tempi. Se la nerazzurra si avvia ormai … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C osa hanno in comune Atalanta eoltre al 1907, anno di fondazione? La bacheca dei trofei: unaa testa. Se può consolare, quella lagunare si perde nella notte dei tempi. Se la nerazzurra si avvia ormai …

Advertising

webecodibergamo : L’Atalanta, il Venezia e quegli incroci di Coppa Italia da non dimenticare: poche gioie, qualche dolore - CORNERNEWS24 : #Calcio - Coppa Italia: Zanetti, contro l'Atalanta un Venezia sperimentale Tecnico lagunari: 'quello che mi interessa è l'atteggiamento' - ansacalciosport : Coppa Italia: Zanetti, contro l'Atalanta un Venezia sperimentale. Tecnico lagunari: 'quello che mi interessa è l'at… - infoitsport : Convocati Venezia: contro l'Atalanta out Forte, Vacca e Modolo - infoitsport : Convocati Venezia: contro l'Atalanta out Forte, Vacca e Modolo -