L’Aria che Tira, scoppia la lite tra Pino Cabras e Myrta Merlino: “Lei è vaccinato?” “Lei quali anticoncezionali usa?”. La conduttrice reagisce così (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Lei è vaccinato?”. “E lei quale anticoncezionale usa?”. Oramai il “dibattito” televisivo sul Covid è agli sgoccioli. Solo che i colpi di coda, come gli esami di Eduardo, non finiscono mai. A rinverdire la striscia cult delle perle dialettiche Covid in tv ci ha pensato L’Aria che Tira. La conduttrice Myrta Merlino fa intervenire il deputato Pino Cabras di Alternativa e subito parte il caos argomentativo. Il caso Djokovic mescolato al Supergreenpass italiano, oppure il confronto tra le scelte libertarie di Johnson in Inghilterra e quelle draconiane di Draghi in Italia vengono tritate in pochi secondi di eloquio e fanno subito andare in tilt lo scambio domanda-risposta. Dal parapiglia di parole si intuisce che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Lei è?”. “E lei quale anticoncezionale?”. Oramai il “dibattito” televisivo sul Covid è agli sgoccioli. Solo che i colpi di coda, come gli esami di Eduardo, non finiscono mai. A rinverdire la striscia cult delle perle dialettiche Covid in tv ci ha pensatoche. Lafa intervenire il deputatodi Alternativa e subito parte il caos argomentativo. Il caso Djokovic mescolato al Supergreenpass italiano, oppure il confronto tra le scelte libertarie di Johnson in Inghilterra e quelle draconiane di Draghi in Italia vengono tritate in pochi secondi di eloquio e fanno subito andare in tilt lo scambio domanda-risposta. Dal parapiglia di parole si intuisce che la ...

Advertising

fabiochiusi : Secondo il Corriere, Draghi avrebbe voluto spiegare le nuove misure in conferenza stampa, ma “l’aria elettrica dell… - EleonoraEvi : “ESAGERATA”, DIRETE. No per nulla! qui si rischia di mandare tutto all’aria. Dire che #nucleare e #gas sono verdi… - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: Altro che lezioni in presenza. Crescono cattedre e banchi vuoti. Personale e studenti decimati da malati e quarantene.… - Claudio_notarg : @luielei_ @petregiamp Sinceramente sembra anche poco il calo con l’aria che tira e l’atteggiamento dei ultimi governi. - marin_cdm : RT @gabrillasarti2: L’Aria che Tira, Francesco Borgonovo sbotta: “Basta dare la colpa ai no-vax. I numeri dicono altro” - Il Tempo https://… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Aria che L'Aria Che Tira (r) La7