L’arbitro di Tunisia-Mali che fischia due volte (in anticipo) la fine della partita | VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Forse aveva fretta o aveva un impegno inderogabile qualche minuto dopo. Non sappiamo (e forse non sapremo mai) il motivo reale che ha spinto L’arbitro di Tunisia-Mali, match della prima giornata del gruppo F della Coppa D’Africa, ha sbagliare due volte nel giro di pochi minuti nel decretare la fine della partita. Due “triplici fischi”, entrambi sbagliati, che hanno fatto scoppiare la rabbia della nazionale tunisina. Questo il VIDEO di quel che è accaduto oggi pomeriggio al Limbe Stadium (Camerun). In Tunisia-Mali è successo questo: – 1° triplice fischio delL’arbitro a 85’06” – L’arbitro si accorge dell’errore, la gara riprende – 2° ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Forse aveva fretta o aveva un impegno inderogabile qualche minuto dopo. Non sappiamo (e forse non sapremo mai) il motivo reale che ha spintodi, matchprima giornata del gruppo FCoppa D’Africa, ha sbagliare duenel giro di pochi minuti nel decretare la. Due “triplici fischi”, entrambi sbagliati, che hanno fatto scoppiare la rabbianazionale tunisina. Questo ildi quel che è accaduto oggi pomeriggio al Limbe Stadium (Camerun). Inè successo questo: – 1° triplice fischio dela 85’06” –si accorge dell’errore, la gara riprende – 2° ...

