L’Amica Geniale 3, anticipazioni: svelata la data della prima puntata (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’Amica Geniale 3, anticipazioni. svelata dalla Rai la data della prima puntata della miniserie: andrà in onda l’8 febbraio. Arrivano le ultime anticipazioni de L’Amica Geniale 3. La Rai svela finalmente la data di messa in onda della prima puntata della miniserie ispirata alla serie di libri di Elena Ferrante, in particolare la “Storia di chi Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)3,dalla Rai laminiserie: andrà in onda l’8 febbraio. Arrivano le ultimede3. La Rai svela finalmente ladi messa in ondaminiserie ispirata alla serie di libri di Elena Ferrante, in particolare la “Storia di chi

Advertising

lan0ttestellata : Appena finito di leggere il primo volume dell’amica geniale. Che bellissimo romanzo. Non vedo l’ora di acquistare e… - ileg89 : @scorpioriferita Doc giovedì, l'amica geniale 3 dal 8 febbraio, in primavera 'noi' e 'sopravvissuti' - nightsflawIess : Questa settimana o la prossima passo in libreria e punto @ quadrilogia de L’amica geniale mi costringerò a leggerti… - LauraSartorii : RT @isaIovestory: tra tre martedì inizia sanremo e tra quattro l'amica geniale carichissima - TataChips86 : I violini di Max Richter che mi ricordano l'Amica Geniale. #Meraviglie -