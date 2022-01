L' America ha paura di se stessa | nasce squadra speciale sul terrorismo interno

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Minaccia, attacco, battaglia, terrore. Mai come in questo momento, il linguaggio che accompagna il discorso politico negli Stati Uniti somiglia a un bollettino militare. L’ultima prova dell’escalation arriva dalla decisione del Dipartimento di Giustiziano di istituire una nuova unità per contrastare ildopo l’attacco del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill. La mossa riflette la crescente preoccupazione dei funzionari della sicurezza nazionale per la minaccia rappresentata dagli estremisti interni, ormai considerata pari – se non superiore - a quella posta da gruppi terroristici stranieri come lo Stato Islamico. La novità è stata annunciata martedì nel corso di un’audizione al Senato dal capo della divisione per la Sicurezza nazionale del Dipartimento, Matthew Olsen. "È stata creata un’unità per il ...