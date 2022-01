La voce dell’Africa tra tradizione e contemporaneità nelle sculture di Luke Osaro

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nell’arte contemporanea si assiste spesso a una totale innovazione stilistica, a un superamento di tutto ciò che aveva contraddistinto i linguaggi precedenti per elaborare e generare qualcosa di distante e distaccato dalle regole e dagli schemi del passato; in questo percorso di rigenerazione alcuni artisti tendono quasi a dimenticare le origini artistiche e narrative, quasi come se il punto di vista debba necessariamente protendersi verso la contemplazione e la comprensione del presente. Ve ne sono però altri che non possono fare a meno di ricordare le tradizioni della loro terra per mescolarle alle tecniche attuali dando vita così a uno stile riconoscibile, originale e affascinante. A partire dai primi anni del Novecento, il continente africano cominciò a esercitare una forte attrattiva sugli artisti europei che furono incentivati dalla inedita facilità di spostamenti grazie alla ...