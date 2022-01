La toppa è peggio del buco, Johnson: il party a Downing Street pensavo fosse “lavoro” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Boris Johnson si scusa per il party a Downing Street e davanti a Parlamento britannico dice "io credevo implicitamente che fosse un evento di lavoro". Finora Johnson aveva rifiutato di commentare le notizie relative alla sua presenza al festino ("bring your own booze") nel giardino della sua residenza di Downing Street. Lo scandalo soprannominato "partygate" è diventato la più grande grana nei due anni e mezzo di Johnson al potere. Durante il primo lockdown nel Regno Unito, iniziato a marzo 2020 e durato più di due mesi, quasi tutti gli assembramenti erano stati vietati. Milioni di persone isolate dagli amici e dalla famiglia. Vietato all'epoca anche visitare i parenti morenti in ospedale. Con migliaia ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Borissi scusa per ile davanti a Parlamento britannico dice "io credevo implicitamente cheun evento di". Finoraaveva rifiutato di commentare le notizie relative alla sua presenza al festino ("bring your own booze") nel giardino della sua residenza di. Lo scandalo soprannominato "gate" è diventato la più grande grana nei due anni e mezzo dial potere. Durante il primo lockdown nel Regno Unito, iniziato a marzo 2020 e durato più di due mesi, quasi tutti gli assembramenti erano stati vietati. Milioni di persone isolate dagli amici e dalla famiglia. Vietato all'epoca anche visitare i parenti morenti in ospedale. Con migliaia ...

