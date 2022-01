La surreale strategia politica del “vade retro Berlusconi | ma resta cu’ mme nun me lassà”

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Certo che il Pd di Enrico Letta e il mondo politico e intellettuale che gli gira intorno, tipo Ezio Mauro ieri su Repubblica, sono ben strani. Legittimamente, direi anche giustamente, considerano l’ipotesi di Silvioal Quirinale una tragedia civile per il futuro prossimo dell’Italia e minacciano di uscire dall’Aula nel caso il centrodestra decidesse di percorrere questastrada alle prime votazioni parlamentari. Ma sulla nostra fronte non c’è scritto Giocondo, per cui sappiamo bene che in realtà il vero motivo del possibile e momentaneo Aventino del centrosinistra non è la preoccupazione per la tenuta democratica del paese, ma fornire l’ennesimo aiutino a Giuseppe Conte, già sodale di Salvini e leader fortissimo dei progressisti, per evitare che il gruppo parlamentare dei Cinquestelle gli sfugga ulteriormente di mano e addirittura ...