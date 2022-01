La sfilata buonista del vescovo sulla ong

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sfilata buonista

ilGiornale.it

Mentre in Italia aumenta la povertà e crescono le difficoltà legate all'epidemia di coronavirus, le ong non fermano la loro opera e continuano a pretendere gli sbarchi di migranti nel nostro Paese. In ...Mentre in Italia aumenta la povertà e crescono le difficoltà legate all'epidemia di coronavirus, le ong non fermano la loro opera e continuano a pretendere gli sbarchi di migranti nel nostro Paese. In ...Visita a bordo della nave ong Mare Jonio per il vescovo di Trapani, che si fa portavoce di azioni di "preghiera e attenzione del nostro popolo" ...Da Capodanno alla Befana arrivano diversi nuovi titoli, sia in streaming che nelle sale. Eccone un excursus in cui sono segnalati i loro pregi e difetti.