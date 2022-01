La Regione Lazio crea un fondo per il benessere psicologico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Su Facebook il Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha pubblicamente dichiarato che è a disposizione dei cittadini residenti nel Lazio un fondo da 2,5 milioni di euro per un bonus psicologico Il bonus stanziato dalla Regione servirà a sopperire almeno in parte al mancato rifinanziamento della misura nella Legge di Bilancio che ha cancellato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Su Facebook il Governatore dellaNicola Zingaretti ha pubblicamente dichiarato che è a disposizione dei cittadini residenti nelunda 2,5 milioni di euro per un bonusIl bonus stanziato dallaservirà a sopperire almeno in parte al mancato rifinanziamento della misura nella Legge di Bilancio che ha cancellato L'articolo proviene da Consumatore.com.

