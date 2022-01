La provincia canadese del Québec imporrà una tassa alle persone non vaccinate contro il coronavirus

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Martedì François Legault, il primo ministro delladel, ha detto cheunaa chi non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccinola COVID-19. Nel, dove abitano più di 8 milioni di, come

Il Post

Il Qu bec,fortemente colpita dall'ondata della variante Omicron del coronavirus, ha deciso di tassare i no vax. Stiamo lavorando a un contributo sanitario per tutti gli adulti che rifiutano ...Il Quebec,fortemente colpita dall'onda Omicron, attuerà nelle prossime settimane una nuova tassa - denominata 'contributo sanitario' - che riguarderà solo le persone non vaccinate contro il ...Il sistema sanitario del Québec, una delle province canadesi con il maggior numero di casi di contagio di coronavirus, è sotto forte stress.La provincia canadese del Quebec imporrà una tassa sanitaria a tutti coloro che non sono vaccinati contro il Covid per arginare la nuova ondata ...