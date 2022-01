La Mia Voce di Fabrizio Moro, tutto sul nuovo album a febbraio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Uscirà a febbraio La Mia Voce di Fabrizio Moro. Il nuovo progetto discografico del cantautore romano è un ep il cui rilascio è in programma dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Nella categoria dei Campioni, Fabrizio Moro presenta il singolo inedito Sei Tu con il quale calca nuovamente il palco del Teatro Ariston. Per Moro non è la prima volta al Festival: ha trionfato tra le Nuove Proposte con Pensa e, nel 2018, tra i big, con la canzone Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta. Ora torna in gara per il singolo che anticipa l’uscita di La mia Voce (Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy). Il nuovo Ep di inediti sarà disponibile dal 4 febbraio, a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Uscirà aLa Miadi. Ilprogetto discografico del cantautore romano è un ep il cui rilascio è in programma dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Nella categoria dei Campioni,presenta il singolo inedito Sei Tu con il quale calca nuovamente il palco del Teatro Ariston. Pernon è la prima volta al Festival: ha trionfato tra le Nuove Proposte con Pensa e, nel 2018, tra i big, con la canzone Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta. Ora torna in gara per il singolo che anticipa l’uscita di La mia(Fattoria del/ Distr. Warner Music Italy). IlEp di inediti sarà disponibile dal 4, a ...

Advertising

WARNERMUSICIT : ‘La Mia Voce’ è il nuovo album di @FabrizioMoroOff fuori il 4 febbraio ?? Da oggi in pre-order la versione fisica e… - ItaliaViva : ??Ed ora è con noi a @radioleopoldait @TeresaBellanova. '#RadioLeopolda è un progetto inclusivo per dare voce ai r… - FrancescoBonif1 : Con la partecipazione anche della mia voce suadente diventerà irresistibile ?? #RadioLeopolda - Turchese4 : La Mia Voce il nuovo album di Fabrizio Moro #Sanremo2022 - ricordosospeso : RT @Infomusica_blog: Fabrizio Moro, a Sanremo per cantare la fuga dalla depressione. Dal 4 febbraio l'ep 'La mia voce' -

Ultime Notizie dalla rete : Mia Voce #Sanremo2022 Fabrizio Moro in gara con 'Sei tu', dal 4 febbraio il nuovo EP Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo , in gara con il brano Sei tu , contenuto nel nuovo EP di inediti La mia Voce (Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy, pre - order ), in uscita il 4 febbraio . Il disco è la prima parte di un progetto discografico che si completerà con la seconda parte ad ...

Pluriball è il nuovo album di Francesco Anselmo che racconta un grande disagio generazionale in una società reazionaria e mutevole La mia generazione, quella nata negli anni Novanta, si sta trovando a vivere in una società così ... Nel 2012 fonda l'orchestra Treis Akria, di cui è voce e chitarra e con cui porta in giro la memoria ...

“La Mia Voce”, il nuovo EP di Fabrizio Moro in arrivo il 4 febbraio End of a Century Fabrizio Moro: esce il 4 febbraio il nuovo Ep "La mia voce" l'amore è l'unica via d'uscita, è inutile girarci intorno. “Sei Tu” è contenuto in “La mia Voce”, il nuovo Ep di inediti del cantautore romano in uscita il 4 febbraio, a quasi due anni di distanza ...

Teatro: Bisio interpreta Piccolo con La mia vita raccontata male "Amo il modo di scrivere di Francesco Piccolo. I suoi libri li rileggo più volte. Per questo mi fa piacere dare voce a questo testo costruito sui suoi lavori letterari". (ANSA) ...

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo , in gara con il brano Sei tu , contenuto nel nuovo EP di inediti La(Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy, pre - order ), in uscita il 4 febbraio . Il disco è la prima parte di un progetto discografico che si completerà con la seconda parte ad ...Lagenerazione, quella nata negli anni Novanta, si sta trovando a vivere in una società così ... Nel 2012 fonda l'orchestra Treis Akria, di cui èe chitarra e con cui porta in giro la memoria ...l'amore è l'unica via d'uscita, è inutile girarci intorno. “Sei Tu” è contenuto in “La mia Voce”, il nuovo Ep di inediti del cantautore romano in uscita il 4 febbraio, a quasi due anni di distanza ..."Amo il modo di scrivere di Francesco Piccolo. I suoi libri li rileggo più volte. Per questo mi fa piacere dare voce a questo testo costruito sui suoi lavori letterari". (ANSA) ...