La mancanza di pensiero critico provoca danni enormi: vedi anche alla voce Quirinale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dalla stampa odierna, che si concentra sui temi dei vaccini e dell’elezione del Presidente della Repubblica, si ricava tristemente l’assenza di un pensiero critico, sia nel popolo italiano, facile preda di inganni e di minacce, sia nei politici, i quali, come sottolineato da Mario Draghi nella sua ultima conferenza, stentano a trovare unità di intenti e di pensiero persino in sede di Consiglio dei ministri. Quanto ai vaccini, anche in relazione a ciò che emerge obiettivamente dai dati, i virologi continuano a dire che essi costituiscono una protezione efficace per evitare terapie intensive ed effetti letali. Ma contro questa affermazione si pronuncia il filosofo Paolo Becchi di Genova, il quale, rivolgendosi al governo in occasione della scomparsa di David Sassoli, ha twittato: “Costringete la gente a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dstampa odierna, che si concentra sui temi dei vaccini e dell’elezione del Presidente della Repubblica, si ricava tristemente l’assenza di un, sia nel popolo italiano, facile preda di inganni e di minacce, sia nei politici, i quali, come sottolineato da Mario Draghi nella sua ultima conferenza, stentano a trovare unità di intenti e dipersino in sede di Consiglio dei ministri. Quanto ai vaccini,in relazione a ciò che emerge obiettivamente dai dati, i virologi continuano a dire che essi costituiscono una protezione efficace per evitare terapie intensive ed effetti letali. Ma contro questa affermazione si pronuncia il filosofo Paolo Becchi di Genova, il quale, rivolgendosi al governo in occasione della scomparsa di David Sassoli, ha twittato: “Costringete la gente a ...

