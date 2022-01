La malattia di Charcot-Marie-Tooth CMT | cos’è e come riconoscerla

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladio CMT è una patologia rara, ma non bisogna pensare che il quadro sia così poco diffuso. Si tratta di una neuropatia ancora poco conosciuta, il cui nome deriva dai tre medici che per primi l’hanno descritta.ladi(CMT) La CMT è unagenetica che colpisce i nervi periferici che hanno il compito di veicolare l’impulso nervoso dal midollo spinale ai muscoli e agli organi di senso. In pratica, va a impattare sulla trasmissione del messaggio dal sistema nervoso agli arti. Attraverso gli impulsi nervosi vengono controllate le capacità motorie e soprattutto vengono raccolte informazioni dalla periferia del nostro corpo,accade ...