La Lombardia non conterà come ricoveri covid i pazienti ospedalizzati per altre patologie e poi risultati positivi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bassetti colpisce nel segno: bisogna distinguere e contestualizzare. L’infettivologo Matteo Bassetti ha denunciato che i numeri dei ricoveri e dei decessi covid sono falsati. La Regione Lombardia ha colto la “denuncia” di Bassetti e ha chiesto al Ministero Speranza di non conteggiare come ricoveri dovuti al covid i pazienti ospedalizzati per altre patologie e poi risultati positivi. E’ quanto spiega in una nota la Direzione Generale Welfare per “dare una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal covid”. È una vera svolta e un passo decisivo verso il fine pandemia. Pertanto da venerdì la Regione darà ancora il numero ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bassetti colpisce nel segno: bisogna distinguere e contestualizzare. L’infettivologo Matteo Bassetti ha denunciato che i numeri deie dei decessisono falsati. La Regioneha colto la “denuncia” di Bassetti e ha chiesto al Ministero Speranza di non conteggiaredovuti alpere poi. E’ quanto spiega in una nota la Direzione Generale Welfare per “dare una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal”. È una vera svolta e un passo decisivo verso il fine pandemia. Pertanto da venerdì la Regione darà ancora il numero ...

