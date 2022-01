La lettera della figlia del partigiano citato da Ugo Mattei: “Paragone inaccettabile e offensivo” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo scorso 9 gennaio, in occasione di una manifestazione in piazza a Torino per lanciare il “Comitato di Liberazione nazionale”, il giurista “no green pass” Ugo Mattei, professore dell’Università di Torino, si è paragonato ai “colleghi maestri e professori universitari che nel 1931 rifiutarono il giuramento al fascismo”. L’ennesimo Paragone tra la pandemia e la Seconda Guerra Mondiale, accolto con sdegno dall’ateneo che ha diramato un comunicato per dissociarsi. Nel suo discorso, Mattei ha citato anche Giovanni Pesce, partigiano e politico italiano che venne esiliato a Ventotene dopo aver combattuto nelle Brigate Internazionali durante la guerra civile spagnola. La figlia di Pesce ha deciso di appellarsi direttamente a Mattei, con una lettera inviata a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo scorso 9 gennaio, in occasione di una manifestazione in piazza a Torino per lanciare il “Comitato di Liberazione nazionale”, il giurista “no green pass” Ugo, professore dell’Università di Torino, si è paragonato ai “colleghi maestri e professori universitari che nel 1931 rifiutarono il giuramento al fascismo”. L’ennesimotra la pandemia e la Seconda Guerra Mondiale, accolto con sdegno dall’ateneo che ha diramato un comunicato per dissociarsi. Nel suo discorso,haanche Giovanni Pesce,e politico italiano che venne esiliato a Ventotene dopo aver combattuto nelle Brigate Internazionali durante la guerra civile spagnola. Ladi Pesce ha deciso di appellarsi direttamente a, con unainviata a ...

