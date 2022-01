La leggenda del tennis Navratilova: «Djokovic è indifendibile. Si vaccini, che leader è se non dà l’esempio?» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La leggenda del tennis Martina Navratilova critica la scelta di Novak Djokovic di non vaccinarsi contro il Covid. L’ex campionessa americana di origine ceca, citata dai media a Belgrado, ha detto: «Ho tanta ammirazione per Djokovic, molte volte ho preso le sue difese, ma non posso difendere la sua decisione di non vaccinarsi». «Se si vuole essere leader bisogna dare l’esempio, basato sul benessere di tutti», ha aggiunto Navratilova, che nella sua carriera ha vinto gli Australian Open per tre volte. «Io sono stata in fila per vaccinarmi, avevo paura di ammalarmi e di non essere vaccinata». Secondo le ultime notizie, le false informazioni rilasciate dal tennista alla polizia di frontiera australiana potrebbero costargli l’arresto e una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) LadelMartinacritica la scelta di Novakdi non vaccinarsi contro il Covid. L’ex campionessa americana di origine ceca, citata dai media a Belgrado, ha detto: «Ho tanta ammirazione per, molte volte ho preso le sue difese, ma non posso difendere la sua decisione di non vaccinarsi». «Se si vuole esserebisogna dare, basato sul benessere di tutti», ha aggiunto, che nella sua carriera ha vinto gli Australian Open per tre volte. «Io sono stata in fila per vaccinarmi, avevo paura di ammalarmi e di non essere vaccinata». Secondo le ultime notizie, le false informazioni rilasciate dalta alla polizia di frontiera australiana potrebbero costargli l’arresto e una ...

