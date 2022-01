La Juventus Women perde Girelli | non ha il Green Pass rafforzato

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) . L’attaccante indisponibile per le prossime due gare Cristianaha iniziato il ciclo vaccinale e non sarà a disposizione per le prossime partite. Il comunicato della. COMUNICATO – «Football Club comunica che la calciatrice Cristianaha iniziato il proprio ciclo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2. Pertanto, in attesa dell’ottenimento deled essendo inquadrata a livello legislativo e contributivo con status da dilettante, Cristiananon potrà partecipare alle sedute di allenamento presso loTraining Centre di Vinovo e alle prossime gare con Pomigliano e Fiorentina del campionato di Serie A femminile». L'articolo ...

