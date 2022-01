La dieta di Mike Pompeo: “Ecco come ho perso 41 chili in sei mesi”. Ma gli esperti sono scettici: “Non è credibile, soprattutto alla sua età” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non siamo nella casa di cura per obesi di Silvano Baracchi e Alfio Tamburini. I due personaggi del film “7 chili in 7 giorni” interpretato nel 1986 da Renato Pozzetto e da Carlo Verdone. E nemmeno nella clinica dimagrante del sadico professor Birkermaier. Quella dove il ragionier Fantozzi, con il suo solito fare maldestro, ruba pomodorini palla di fuoco e polpettine. Rischiando punizioni terribili. Siamo negli Stati Uniti. E questa non è finzione scenica. Il protagonista è un big politico americano che tutti conoscono, Mike Pompeo. Ammettiamolo, chiunque lo abbia visto in tv durante le conferenze stampa scagliarsi contro la Cina e l’Organizzazione mondiale della Sanità, o stringere la mano al leader nordcoreano Kim Jong-un, ha subito esclamato: “Ma quanto è sovrappeso, dovrebbe mettersi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non siamo nella casa di cura per obesi di Silvano Baracchi e Alfio Tamburini. I duenaggi del film “7in 7 giorni” interpretato nel 1986 da Renato Pozzetto e da Carlo Verdone. E nemmeno nella clinica dimagrante del sadico professor Birkermaier. Quella dove il ragionier Fantozzi, con il suo solito fare maldestro, ruba pomodorini pdi fuoco e polpettine. Rischiando punizioni terribili. Siamo negli Stati Uniti. E questa non è finzione scenica. Il protagonista è un big politico americano che tutti conoscono,. Ammettiamolo, chiunque lo abbia visto in tv durante le conferenze stampa scagliarsi contro la Cina e l’Organizzazione mondiale della Sanità, o stringere la mano al leader nordcoreano Kim Jong-un, ha subito esclamato: “Ma quanto è sovrappeso, dovrebbe mettersi a ...

