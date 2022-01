La Dad ha lasciato indietro troppi bambini | non fermare le scuole

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “L’istruzione è fondamentale per la democrazia, va tutelata, protetta, non abbandonata. Il governo ha come priorità che la scuola resti aperta. Basta vedere gli effetti tra gli studenti causati dalla Didattica a distanza per convincersi che questo sistema scolastico provoca disuguaglianze destinate a durare sul futuro della loro vita, lavorativa e salariale”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito ancora una volta la necessità di tenere aperte le, di non lasciare di nuovo i ragazzi a casa, nonostante i dati sulla diffusione del virus destino preoccupazione e allarme, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione. Lo aveva detto anche ai ragazzi del Punto Luce di Save the Children a Torre Maura, un mese fa, dopo aver ascoltato dalle loro voci la difficoltà di affrontare la DAD, soprattutto per chi ha meno strumenti e meno possibilità di ...