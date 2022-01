La Corte dei conti promuove (in gran segreto) il magistrato odiatore di Renzi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Siamo di fronte a un enigma. La Corte dei conti ha indicato il suo nuovo presidente aggiunto ma non vuole che si sappia. O forse è la stessa Corte dei conti a non saperlo. Ha deliberato e non lo sa oppure non sa di aver deliberato? A questo nessuno pare essere in grado di rispondere. I fatti. Dopo il raggiungimento dei limiti di età dell’uscente Raffaele Dainelli, con una sorta di blitz il 21 dicembre il Consiglio di presidenza – che è un po’ il Csm della Corte dei conti – ha indicato il nuovo numero due della magistratura contabile. Almeno così recita la sintesi dell’adunanza che il Consiglio di presidenza ha inviato a tutti i magistrati: “Punto 13- Esito della procedura concorsuale n. 5036/2021: Il Consiglio ha deliberato di assegnare al presidente di sez. Tommaso Miele le ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Siamo di fronte a un enigma. Ladeiha indicato il suo nuovo presidente aggiunto ma non vuole che si sappia. O forse è la stessadeia non saperlo. Ha deliberato e non lo sa oppure non sa di aver deliberato? A questo nessuno pare essere in grado di rispondere. I fatti. Dopo il raggiungimento dei limiti di età dell’uscente Raffaele Dainelli, con una sorta di blitz il 21 dicembre il Consiglio di presidenza – che è un po’ il Csm delladei– ha indicato il nuovo numero due della magistratura contabile. Almeno così recita la sintesi dell’adunanza che il Consiglio di presidenza ha inviato a tutti i magistrati: “Punto 13- Esito della procedura concorsuale n. 5036/2021: Il Consiglio ha deliberato di assegnare al presidente di sez. Tommaso Miele le ...

